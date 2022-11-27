Avustralya mutlu

KATAR'DA düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında ilk maçında Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus'u tek golle mağlup etti: 0-1. 23. dakikada sol kanattan gelişen ani atakta Goodwin ortasını açtı, ön direkte Duke harika bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. 41'de Drager'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta defans son anda araya girdi. 45+3'te Jebali sağ kattan ortasını açtı, Msakni'nin şutu az farkla auta gitti. 71'de Mclaren sol kanattan kaleye sokulup içeri çevirdi, ancak Leckie topa dokunamadı. 72'de Msakni'nin sol çaprazdan şutunu kaleci Ryan direk dibinde çıkardı. 88'de Kechrida sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, Khazri'nin şutu kaleci Ryan'da kaldı. Maçta başka gol olmadı ve müsabaka Avustralya üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Avustralya ilk galibiyetiyle 3'e çıkartırken, Tunus ise 1 puanda kaldı

DİĞER