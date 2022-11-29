İran ve ABD arasında bayrak krizi yaşandı

İRAN Futbol Federasyonu, ABD Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımında İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmaması nedeniyle ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti. ABD Milli Takımı Dünya Kupası fikstürünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında İran bayrağı üzerinde yer alan "La ilahe illallah" yazısını ve İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmadı. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Ehsan Usuli yaptığı açıklamada, ABD Milli Takımı'nın İran bayrağına yönelik hakareti nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu yılki Dünya Kupası'nda futbol kuralları dışında ve centilmenliğe yakışmayan hadiseler oldu. ABD'nin İran bayrağına yönelik bu hakareti nedeniyle de FIFA'ya şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası ABD yeni bir paylaşım yaparak amblemi düzeltti.

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