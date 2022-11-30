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Taraftarlara çağrı

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, taraftarın da oyuna girmesi gerektiğini belirterek, "Sinerjimizi tekrar yakalamalıyız" dedi

30.11.2022

Taraftarlara çağrı

SPOR Toto 1. Lig'de istenilen grafiğini bir türlü yükseltemeyen Altaş Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı 24 puanla 6. sıradaki Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bodrumspor beraberliği sonrası takımdaki eksikleri gidermek için çalıştıklarını vurgulayan teknik direktör Giray Bulak, maçlardaki bireysel performansları da sorguladıklarını vurguladı. Bulak, takım olarak bütün konsantrasyonlarını ve coşkularını ligde kalabilmek adına olması gerektiğini belirterek, bu doğrultu da taraftarlara da büyük iş düştüğünü söyledi. Geçen sezon bir enerji boşalması yaşandığını hatırlatan Bulak, "Henüz her şey bitmedi. Yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var" dedi. Taraftarsız bu işin olmayacağını yineleyen ve altını çizen Bulak, "İç saha maçlarımızda tribünlerin dolması en büyük arzumuz. Taraftar da oyuna girerse gücümüz artar. 12. oyuncu gibi pozitif desteklerini yine vermelerini istiyoruz. İlk yarıda son virajlara girilirken onların bu desteğine ihtiyacımız var. Geçen sezon ligde kalındığı dönemdeki sinerjiyi tribünlerle tekrar yakalamalıyız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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