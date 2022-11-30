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Haberler Spor Yeni Asır yarı finalde

Yeni Asır yarı finalde

30.11.2022

Yeni Asır yarı finalde

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Basın Ligi'nde, C Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlayan Yeni Asır Gazetesi, çeyrek finalde karşılaştığı İZ Gazete'yi 8-1 yenerek yarı final biletini kaptı. Yeni Asır, müsabakaya Mert Erzekli, Ogün Özdemir, Ozan Çağdaş, Berke Özbay, Çağrı Zörer ve Birkan Yüksel ile başladı. Kırmızı-beyazlılarda Melih Demirtaş ise ikinci yarıda forma giydi.

Müsabaka boyunca rakibine pozisyon vermeyen Yeni Asır, üstün oyunuyla kolay bir galibiyet aldı. Yeni Asır'ın golleri Birkan (4) ve Çağrı'dan (4) gelirken, Berke ise yaptığı 5 asistle yıldızlaştı. Ogün ve kaleci Mert ise rakiplere geçit vermedi. İZ Gazete'nin tek golü Erkan'dan geldi. Yeni Asır, bugün saat 21:00'de TSYD ile oynayacağı yarı final maçını da kazandığı takdirde adını finale yazdıracak.

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