Adanaspor - Göztepe ve Altay - Boluspor maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler duyuruldu. Göztepe'nin Adanaspor'a konuk olacağı mücadeleyi Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Özgür Ertem yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak. Altay'ın Boluspor ile oynayacağı maçı ise Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.