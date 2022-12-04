Arjantin turladı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin, ABD'yi geçen Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. 35. dakikada Otamendi'nin ceza alanı içinde bıraktığı topta Lionel Messi, kalabalık Avustralya savunmasına rağmen ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 57'de savunmada paslaşan Avustralya'da kaleci Mathew Ryan, baskı sırasındaki geri pas sonrası iki Arjantinli oyuncudan sıyrılmaya çalıştı. Rodrigo de Paul'dan kurtulur gibi olsa da dar alanda topu kapan Julian Alvarez, farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 2-0. 77'de Aziz Behich'in sol kanattan ortasını Arjantin savunması karşıladı. Sonrasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Goodwin'in vuruşu, Enzo Fernandez'e çarparak ağlara gitti: 2-1.

NET FIRSATLAR KAÇTI

81'de Aziz Behich, sol kanattan rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza alanı içine kadar girdi. Aziz Behich, vuruşunu yaparken son anda Martinez'in müdahalesiyle top kornere çıktı. 90+3'te Messi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Lautaro Martinez'in vuruşu, kaleci Ryan'dan döndü. 90+7'de Tagliafico'dan kurtulan Kuol'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Martinez çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Arjantin, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

1000. MAÇINA ÇIKTI

AVUSTRALYA karşısında perdeyi açan ve Dünya Kupası'ndaki 9. golünü atan Lionel Messi, 8 gollü Diego Maradona'yı geride bıraktı. Messi ayrıca kariyerindeki 1000. karşılaşmasına çıktı. Dünyaca ünlü yıldız Messi, bu özel geceyi boş geçmeyerek bir de gol attı. 35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı. Öte yandan 35 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda bir gol daha atması durumunda 10 gole ulaşarak Gabriel Batistuta'yı yakalayacak ve Arjantin forması ile Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olacak.