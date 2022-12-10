Ege’de derbi heyecanı

SPOR Toto 1. Lig'de 17. hafta Ege derbilerine sahne olacak. 4 Ege ekibi bugün birbirine rakip olacak. Ligde üçte üç yaparak çıkışa geçen Altay ile son sıraya demir atan Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Altay'da kaleci Ozan Evrim takımdaki yerini alabilecek, ev sahibi Denizli'de ise sakatlıkları bulunan Kevin Mayi ve Oğuz Yılmaz zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Altay taraftarları, güvenlik nedeniyle tribünde yerini alamayacak. Play-Off hattından uzaklaşan İzmir ekibi Göztepe ise sahasında, ilk 7'den çıkan rakibi Manisa FK'yı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Göztepe cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun çıkacak. Ev sahibi ekipte, sakat olan Hüsamettin, Yunus Emre ve Emirhan'ın yanı sıra Mamah ve Hasic bu maçta da forma giyemeyecek.

Konuk Manisa'da Domgjoni, Adem ve Nizamettin, Göztepe'ye karşı görev alamayacak.