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Haberler Spor Göztepe filede zirveye çıktı

Göztepe filede zirveye çıktı

11.12.2022

Göztepe filede zirveye çıktı
TÜRKİYE Kadınlar 1. Ligi'nin 10. haftasında zirve mücadelesi veren Göztepe, sahasında Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti. Son 7 müsabakasını kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir'in Sultanları rakibine fazla sayı şansı vermedi ve ilk seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan konuk ekip, 25-20'lik sonuçla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyunun hakimiyetini yeniden eline alan Göz- Göz, bu seti 25-18 alarak yeniden öne geçti: 2-1. Dördüncü sette rakibinin oyuna ortak olmasına fırsat tanımayan Göztepe, seti 25-16 maçı da 3-1 kazandı. İzmir'in Sultanları bugün Karşıyaka, Edremit Belediye Altınoluk'u yenerse haftayı zirvede kapatacak
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