Hüseyin Göçek’in hakemliği bitiyor

MERKEZ Hakem Kurulu'nun Hüseyin Göçek'i hakem olarak istemediği ortaya çıktı. MHK, Göçek'e gözlemcilik teklifinde bulunarak kendisini artık hakem olarak istemediklerini söyledi. Diğer yandan saha hakemliğinden uzaklaştırılmak istenen hakemler de belli oldu. MHK, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker'in yanısıra Yasin Kol ve Tugay Kaan Numanoğlu'na da VAR teklifi yaptı. Şu anda en başarısız iki hakem olarak görülen Yasin Kol ve Burak Şeker'in klasman düşürüleceği de belirtiliyor. MHK, VAR'da yaşanan kadro sorununu gidermek için toplamda dört hakemi VAR kadrosuna kaydırmayı planlıyor. Ancak dört hakem de yapılan bu teklifi reddetmiş durumdalar. MHK yapılan teklifin kabul edilmemesi üzerine VAR'daki kadro sorununu gidermek amacıyla bu sezon aldığı kararı bozarak Mete Kalkavan ve UEFA VAR kadrosunda da bulunan Abdülkadir Bitigen'e hem sahada hem de VAR'da görev vermeyi düşünüyor.

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