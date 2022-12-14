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Haberler Spor Bergama’da şok iddia

Bergama’da şok iddia

Sezon başı Ekmas Group’a devredilen kırmızı-lacivertli kulüp şimdi de Özçamdibi Başkanı Ahmet Çoruhlu’ya devrediliyor

14.12.2022

Bergama’da şok iddia
3. Lig 3. Grup'ta 3 maçlık yenilgi serisine Beyoğlu Yeniçarşı önündeki son dakika galibiyetiyle son vererek Play-Off yarışından kopmayan Bergama Belediyespor'da kulübün tekrar devredileceği iddiaları yine ayyuka çıktı. Sezon başında Menemen FK'yı da alan Ekmas Sportif Faaliyetler'e devredilip, ilk yarının büyük kısmında masrafları eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu bu firma tarafından karşılanan Bergama'da şirketleşme süreci tamamlanamadı. Şirketleşip isim değiştirmek için uzun süre yasa değişikliğini bekleyen kulüp, önceki haftalarda şirketleşme kararını aldı. 1970 yılında temelleri atılarak yıllarca profesyonel ligde yer alan kulübün şirketleştikten sonra İzmir'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Özçamdibispor'un başkanlığını da yapan Ahmet Çoruhlu'ya devredilmesi gündemde. Futbolcularla toplantı yapan Çoruhlu'nun devrin ardından takımı Bornova'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Devir gerçekleşirse Bergama'nın sezonun ikinci yarısında isim değişikliği yapıp Bornova'da oynaması bekleniyor.
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