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Buldozer KAF-KAF

Pınar Karşıyaka dün de deplasmanda Darüşşafaka engelini geçerek ligde 4’te 4 yaptı. Basketbol Süper Ligi'nde çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, İstanbul ekibi karşısında devreyi 50-31 önde bitirirken karşılaşmayı da kazanarak, 8. sıradaki yerini korudu, Play-Off iddiasını güçlendirdi

18.12.2022

Buldozer KAF-KAF

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de Play-Off mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 yenerek 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar İstanbul ekibi karşısında maça oldukça baskılı başlarken ilk periyodu Angola ve McCollum'un sayılarıyla 23-16 önde kapattı. İzmir ekibi Darüşşafaka'nın ikinci bölümdeki baskısını da kırmayı başarırken 27 sayı ürettiği ikinci periyodu da 50-31 kazanarak devre arasına önde girdi.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
Üçüncü periyotta ev sahibi İstanbul temsilcisi parkeye ağırlığını koydu. Bu bölümde Olaseni ve Yeboah ile sayılar bulan Darüşşafaka farkı azaltsada, Pınar Karşıyaka son periyoda 61-49 önde girdi. Son periyotta yine farkı açan yeşil-kırmızılılar, McCollum ve Kuzmins ile bulduğu sayılarla mücadeleyi 87-71 kazanmayı başardı. Pınar Karşıyaka, puanını 15'e çıkararak 8. sıradaki yerini korudu.

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