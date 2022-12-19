Şampiyon Arjantin

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. 21. dakikada Di Maria, Dembele ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 23'te Messi, kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 36. dakikada Mac Allister, arka direkteki Di Maria'ya yerden pasını gönderdi. Di Maria'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 79'da Muani, Otamendi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 80'de Mbappe atışı gole çevirdi: 2-1.



MAÇTA HEYECAN DOZU HİÇ AZALMADI

81'de Thuram ile verkaça giren Mbappe, ceza sahasına kaçtı. Havadan gelen topa gelişine vuran Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 109'da Lautaro Martinez çok sert vurdu, kaleci Lloris'ten seken topu Messi ağlarla buluşturdu: 3-2. 116'da Mbappe'nin şutunda, Montiel ceza sahasında elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararını verdi. 118'de penaltıyı kullanan Mbappe, golünü attı: 3-3. Maç penaltılara gitti. Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.









BAŞKAN ERDOĞAN DEV FİNALİ İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadyumu'nda Arjantin-Fransa finalini takip etti. Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden izlemişti.



Arjantin 36 yıllık Dünya Kupası özlemine Lionel Messi önderliğinde son verirken, bir ayrıntı dikkatleri çekti. 1986'da turnuvayı kazanan Arjantin'de Maradona kupayı öpmüştü. Dün Messi, aynı Maradona gibi önce öpüp sonra kupayı havaya kaldırdı.



Arjantin'de coşku tavan yaparken, dünyanın dört bir yanındaki Arjantinli'ler sabahın ilk ışıklarına kadar kutlamalara devam etti. Kentlerin önemli noktalarında toplanan Tangocular, zaferi kutladı.

MBAPPE GOL KRALI OLDU

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı. Finalde ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atan yıldız oyuncu, Messi'yi geride bıraktı. Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti. Öte yandan Mbappe, finalde attığı 3 golle yeni bir rekora ortak oldu. Fransız yıldız, 1966 Dünya Kupası Final'inde 3 gol atan İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un rekorunu egale etti.



DÖRT YILDIZA ÖDÜL

ARJANTİN'İN yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü. Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu. Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti. FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.

ABD'de bulunan Arjantin taraftarları, Florida'da Virginia Key Beach Park'ta denizin içinde final tutkusunu yaşadı. Kupanın kazanılmasının ardından taraftarlar denizin içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Dİ MARİA MAÇ BOYUNCA GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Angel Di Maria, heyecan dolu müsabaka boyunca göz yaşlarına hakim olamadı. Oyundayken attığı golün ardından sevinç göz yaşları döken başarılı futbolcu, Kylian Mbappe'nin üst üste gelen gollerinin ardından ise endişeden dolayı göz yaşı döktü. Son penaltı atışının ardından Lionel Messi'ye koşan Di Maria bu kez sevinç göz yaşlarına boğuldu.

TEKNİK DİREKTÖR SCALONİ İKİ BÜYÜK KUPAYI ALDI

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Turnuva öncesi eleştiriler alan deneyimli hoca, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu. Bu başarıya Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti. 2018 yılında takımın başına getirilen Scaloni eleştirilere rağmen adını genç yaşında önemli işlere imza attı.