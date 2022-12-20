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Haberler Spor Buca 1928 çok mutlu

Buca 1928 çok mutlu

İkinci Lig Kırmızı Grup’ta evinde Diyarbekir’i farklı yenen İzmir ekibi Kocaeli’nin Ankara Demir’e yenilmesiyle devreyi averajla lider tamamladı

20.12.2022

Buca 1928 çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, sezonun ilk yarısını lider tamamlayarak bayram yaptı. Cumartesi günü evinde Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, önceki gün Kocaelispor'un Ankara Demirspor'a 4-2 yenilmesiyle averajla zirveye kuruldu. 41 puanla devre arasına lider giren Fırtına'da futbolcular ve camia büyük sevinç yaşadı. Bucaspor 1928 Kulübü de resmi sosyal medya hesabından, "Lidere selam dur" görseli paylaşarak mutluluğunu kamuoyunda paylaştı. Bucaspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ilk yarıyı hak ettikleri konumda noktaladıklarını ifade etti.

"2. YARI DAHA ZORLU OLACAK"
BÜYÜK bir moralle yeni yıla gireceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonun ikinci yarısında çok zorlu ve çekişmeli bir lig bizi bekliyor olacak. Sorumluluğumuzun farkındayız. Çok daha fazla çalışacağız ve camiamızın beklentilerini karşılaşayacağız" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL

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