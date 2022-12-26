Derbi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibi Göztepe ve Bodrumspor, ilk yarının son maçında İzmir'de kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ev sahibi Göztepe, Manisa FK ve Çaykur Rize galibiyetleriyle 24 puanla Play-Off umudunu artırırken, konuk ekip Bodrumspor ise 29 puanla 4. sırada konumlanıyor.



3 PUAN HESAPLARI

Göztepe, Play-Off'a yaklaşmak, Bodrumspor ise kazanıp ilk 2 içinde yerini almayı planlıyor. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, kazanarak devre arasına iyi bir konumda girmek istediklerini belirtti. Bodrumspor'un genç çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise "Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup evimize de istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" diye konuştu.

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VAR

Göztepe'de takımdan ayrılması gündemde olan Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın dışında, sakatlıkları halen devam eden golcü oyuncu Hüsamettin Yener ve kart cezalısı stoper Emir Ortakaya sahadaki yerlerini alamayacak. Tedavileri tamamlanan kanat oyuncusu Mamah ve sol bek Yunus Emre'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Bodrumspor'da ise cezalı defans oyuncusu Musah Mohammed dışında, takımdan ayrılan Bahadır Erol, Drazic, Harun, Jahovic forma giymeyecek.