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Ne yaptın Petkim!

Mücadeleye etkili başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 20-15 alırken, devreyi de 37-31 üstün tamamladı. 3. çeyrekte de farkı koruyan Petkim, son 10 dakikadaki kötü oyunuyla mağlup oldu.

26.12.2022

Ne yaptın Petkim!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe dur diyen Aliağa Petkim Spor deplasmanda Tofaş'a 78-65 mağlup oldu. İlk 5 dakikada etkili olan Tofaş skoru 12-8'e getirdi. Bu süreden sonra Tofaş pota altında etkisiz kalırken, toparlanan Aliağa Petkim Spor, ilk periyotu 5 sayıyla önde bitirdi: 15-20. 2. periyotta Tofaş toparlansa da sert savunma yapmaya başlayan Aliağa Petkim Spor bunda başarılı oldu ve ev sahibi ekibi hücumda durdurdu. İzmir ekibi soyunma odasına 31-37 üstün girdi.

SON PERİYOTTA DAĞILDI
3. periyotta iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Konuk takımda İsmail Cem etkili olurken, çeyreğin bitimine Chery'nin kullandığı serbest atışla fark çit haneye çıktı 38-49. Bu süreden sonra toparlanan Tofaş savunmada ve hücumda etkili olarak farkı 4'e düşürdü 49-53. Konuk takım, özellikle Chery'nin etkili oyunuyla 3'üncü periyotu 49-55 önde bitirdi. Son çeyrekte ev sahibi takım toparlanırken bitime 7 dakika kala özellikle Arturas Milaknis'in art arda bulduğu sayılarla 58-57 öne geçti. Savunmada etkili olan Tofaş, bitime 3 dakika kala Berke Büyüktuncel'in smacıyla farkı çift haneye çıkardı 71-61. Gray'in etkili oyunuyla Tofaş, Aliağa Petkim Spor'u 78-65 yendi.

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