Ne yaptın Petkim!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe dur diyen Aliağa Petkim Spor deplasmanda Tofaş'a 78-65 mağlup oldu. İlk 5 dakikada etkili olan Tofaş skoru 12-8'e getirdi. Bu süreden sonra Tofaş pota altında etkisiz kalırken, toparlanan Aliağa Petkim Spor, ilk periyotu 5 sayıyla önde bitirdi: 15-20. 2. periyotta Tofaş toparlansa da sert savunma yapmaya başlayan Aliağa Petkim Spor bunda başarılı oldu ve ev sahibi ekibi hücumda durdurdu. İzmir ekibi soyunma odasına 31-37 üstün girdi.



SON PERİYOTTA DAĞILDI

3. periyotta iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Konuk takımda İsmail Cem etkili olurken, çeyreğin bitimine Chery'nin kullandığı serbest atışla fark çit haneye çıktı 38-49. Bu süreden sonra toparlanan Tofaş savunmada ve hücumda etkili olarak farkı 4'e düşürdü 49-53. Konuk takım, özellikle Chery'nin etkili oyunuyla 3'üncü periyotu 49-55 önde bitirdi. Son çeyrekte ev sahibi takım toparlanırken bitime 7 dakika kala özellikle Arturas Milaknis'in art arda bulduğu sayılarla 58-57 öne geçti. Savunmada etkili olan Tofaş, bitime 3 dakika kala Berke Büyüktuncel'in smacıyla farkı çift haneye çıkardı 71-61. Gray'in etkili oyunuyla Tofaş, Aliağa Petkim Spor'u 78-65 yendi.

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