Flaş Ronaldo iddiası

2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden birisi şüphesiz ki Cristiano Ronaldo oldu. Manchester United'da özellikle teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı sorunlar nedeniyle efsanesi olduğu Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen ve Dünya Kupası sırasında sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu, boşta kalmıştı.



75 MİLYON EURO KAZANACAK

Geleceği merakla beklenen yıldız isim için birçok iddia gündeme gelmişti. Her ne kadar başkan Dursun Özbek yalanlasa da Ronaldo için Galatasaray'ın da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan basını ise Portekizli yıldız futbolcu haberine göre tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca kulüp Ronaldo'ya iddia edildiği gibi yıllık 200 milyon Euro değil 75 milyon Euro ödeyecek.



HABERLERİ YALANLAMIŞTI

Haberde; Al Nassr'ın bugün Al Khaleej'e karşı oynayacağı deplasman maçının ardından anlaşmayı resmi olarak açıklayacağı da öne sürüldü. Dünya Kupası'nda Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği ve milli takımda tam 14 yıl sonra ilk kez yedek kaldığı maçın ardından Ronaldo, "Al Nassr haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

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