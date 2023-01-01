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Fener’den yoklama

Fenerbahçe, Aboubakar transferi için temaslarına yeniden başladı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'ın Ronaldo transferinin ardından izin verdiği Kamerunlu golcü için İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile yarış halinde

1.1.2023

Fener’den yoklama

Fenerbahçe, Vincent Aboubakar transferi için temaslarına yeniden başladı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak gündem yaratan Al- Nassr'da, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni vermesinin ardından harekete geçen yönetim, yıldız golcü, menajeri ve kulübüyle görüşmelerini sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler transferde bir İspanyol ekibiyle yarışırken Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Al-Muwatin'e göre, Al-Nasr yönetimi Aboubakar'ın Ocak ayında takımdan ayrılmasına onay vermek için 10 milyon Euro'luk bedel belirledi. Bu transferdeki en ciddi adaylardan birinin ise Rayo Vallecano olduğu belirtildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR
Fenerbahçeli kurmaylar Al-Nassr ile görüşmelerini sürdürürken, istenilen bonservis bedelinde indirim bekliyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Geçen sezon transfer olduğu Al- Nassr'da 36 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol, 5 asiste imzasını attı.

TEPKİ ÇEKMİSTİ
ABOUBAKAR, 2020 yılında Beşiktaş'ta oynarken, sakat olduğunu söylerek ligin sonlarında forma giymemiş ve Al-Nassr ile anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş taraftarı ise yıldız ismin bu hareketine tepki göstermişti.

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