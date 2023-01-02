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Haberler Spor Altay’ın kamp kadrosu belli oldu

Altay’ın kamp kadrosu belli oldu

Altay’ın, Antalya’da gerçekleştireceği devre arası kampının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla ikinci devrenin hazırlıklarına başlayacak.

İHA

02.01.2023, 15:48

Altay’ın kamp kadrosu belli oldu
Altay, Spor Toto 1. Lig'de ikinci devresinin hazırlıklarına başlamak için Antalya'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla birlikte çalışmalarına start verecek.

İzmir temsilcisinin kamp kadrosu ise şu şekilde:
"Ozan Evrim Özenç, Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Öztürk, Eric Björkander, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya, Mohammad Naderi, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Onur Efe, Murat Berkan Demir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, İsa Toygar Ekinci, Enes Yetkin, Enes Öğrüce, Yusuf Tekin, Eren Erdoğan, Caner Baycan, Tolga Ünlü, Mehmet Gündüz, Marco Paixao, Deniz Kadah, Murat Uluç ve Burak Tolunay Sekin."
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