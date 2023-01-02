Erhan Şentürk kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı averajla zirvede tamamlayan Bucaspor 1928 ilk hazırlık maçından da galibiyetle ayrılırken, Erhan Şentürk'ün performansı sevinç yarattı. Buca Ankaraspor'u 3-1 mağlup ederken, Erhan Şentürk de kendine geldi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen ve ligde sadece iki gol atan Erhan, önceki gün oynanan karşılaşmada 2 gol birden kaydetti. İzmir ekibinin 13 gol atan Erhan Çelenk'in ardından, attığı 7 golle en skorer ismi olan Berke ise müthiş çıkışını sürdürürken, iki asiste imza attı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar çalışmalarının çok iyi bir şekilde gittiğini belirtirken, oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.



■ BERKE ÖZBAY

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