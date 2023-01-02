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Haberler Spor Erhan Şentürk kendine geldi

Erhan Şentürk kendine geldi

2.1.2023

Erhan Şentürk kendine geldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı averajla zirvede tamamlayan Bucaspor 1928 ilk hazırlık maçından da galibiyetle ayrılırken, Erhan Şentürk'ün performansı sevinç yarattı. Buca Ankaraspor'u 3-1 mağlup ederken, Erhan Şentürk de kendine geldi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen ve ligde sadece iki gol atan Erhan, önceki gün oynanan karşılaşmada 2 gol birden kaydetti. İzmir ekibinin 13 gol atan Erhan Çelenk'in ardından, attığı 7 golle en skorer ismi olan Berke ise müthiş çıkışını sürdürürken, iki asiste imza attı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar çalışmalarının çok iyi bir şekilde gittiğini belirtirken, oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.

■ BERKE ÖZBAY
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