Nazilli’de kaleye “Süper” eldiven

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediysepor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, '1' numaralı mevkiye Süper Lig'den takviye yaptı. Forvete Bertuğ Bayar takviyesiyle güçlenen siyah beyazlılar, kaleci transferini de tamamladı. Naz- Naz, takımdan ayrılan ikinci kaleci Hasan Çayrak'ın yerini Arda Akbulut ile doldurdu. Siyah-İnciler, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u sezon sonuna kadar kiraladı. Trabzonspor altyapısında yetişen 1.95'lik genç kaleci, sezon başında Bandırmaspor'a kiralanmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Arda, 11 müsabakada kaleyi korumuştu. Arda, G.Saray maçında performansıyla dikkati üzerine çekmişti. 1. Lig temsilcisinde forma şansı bulamayan Arda, siyah-beyazlılarda ikinci devrede çıkış arayacak. Naz-Naz'da, forvet oyuncusu Ahmet Gökbayrak ayrıldı.



■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER