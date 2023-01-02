Viking hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için fırsat transferi kovalıyor. Sarılacivertliler, İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford'da forma giyen merkez orta saha Mathias Jensen'i listesine aldı ve harekete geçti. 2023 Haziran ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kuran sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin bu muhtemel transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği, Mathias Jensen'e bir miktar imza parası vermeyi göze aldığı da gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.80 boyunda olan Mathias Jensen 1 kez Danimarka Milli Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'nin bu transferle Miguel Crespo'nun olası Sevilla transferi için de önlemini bu şekilde almış olacak. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan oyuncu, kariyerinde Nordsjaelland ve Celta Vigo formaları da giydi. Bu sezon 22 resmi maça çıkan Jensen, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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