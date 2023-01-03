Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar dehşet anlarını anlattı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisine devam edilen 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, geçirdiği iki ameliyatın ardından ziyaretçi kabulüne başladı.

Çakır, hastane odasında AA muhabirine olay gününü ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Gümrük müşavirliği firmasında çalıştığını ve çocukluğundan beri Göztepe taraftarı olduğunu dile getiren Çakır, İzmir derbisini izlemeye arkadaş grubuyla gittiğini belirtti. Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir şey anlamadık. Rakip takım tribününe de bakmıyorduk. Bir şey geldiğini hissettim sadece yüzüme doğru. Ondan sonrası zaten kendimde değildim. Arkadaşlarım ilk müdahaleyi yaptı. Kendimi hastanede buldum. Açıkçası bilincim yerinde değildi. İki ameliyat oldum. Doktorların sayesinde iyileştim. Yüzümde iz de kalmadı. Ufak tefek ameliyat izleri, ilk fişeğin girdiği yer var. Onlar için de ilaç kullanıyorum. Zamanla gidecek herhalde."

"ESKİ YAŞANTIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Yaşadığı olayın ardından herkesin bir daha maça gidip gitmeyeceğini sorduğunu ifade eden Çakır, "İlk planda amacım sağlığıma kavuşmak. Eski yaşantıma dönmek istiyorum. Ondan sonra illaki maça gideriz. Şu an tek isteğim tam anlamıyla eski yaşantıma dönmek." diye konuştu.

Olayların ardından kendisine fişeği atan Altay taraftarlarından şikayetçi olduğunu kaydeden Çakır, şunları anlattı:

"Kamu davası, adli vaka zaten. Yasa var, 6222 sayılı Kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun). Onun işletilmesi lazım. Benim şikayetçi olup olmamamla ilgili bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Herkes bu durumdan şikayetçi olur zaten. Süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz. Tutuklu arkadaşlar var. Biz de takip edeceğiz."

Hastanede kaldığı sürede İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere birçok yetkilinin kendisini ziyaret ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Şu an hayattayız çok şükür. İnşallah son bulur diyoruz da son bulması için adımlar atılması lazım. Bu yasa varsa, gerektiği gibi uygulanması lazım. Sporda şiddet yasası varsa uygulanırsa herhalde bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Uygulanmazsa bu olaylar sürer gider bu şekilde. İnşallah bir daha bu tarz olaylar yaşanmaz. Ben son olayım. Centilmence, kardeşçe sahada maçlar oynansın ve sahada bitsin. Kimse bir zarar görmesin."

"ÇOK ŞÜKÜR BAŞKA KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Birlikte maça gittiği grubun içinde arkadaşlarının çocuklarının da olduğunu anlatan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür başka kimseye bir şey olmadı. Daha da vahim olabilirdi anlatılanlara göre. Fotoğraflara bakmadım. Görüntüyü de bir kez baktım. Merak ettim. O anda anlamadım, sonrasında da niye yapılır böyle bir şey, insan niye atar, rakip takım seyircisinden karşı takıma, çok enteresan bir şey. Resmen bir tribün terörü yaşandı. İnşallah son bulur."

Zor günlerinde ailesi ve arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını, onların desteğinin moral olduğunu vurgulayan Çakır, ailesini ve evini çok özlediğini, taburcu edildikten sonra en çok onlarla vakit geçirmek istediğini dile getirdi.

BAŞHEKİM VEKİLİ ÇAKIR'IN DURUMUNU ANLATTI

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, Çakır'ın hastaneye getirildiğinde hayati risk taşıdığını aktardı.

Yaralanan taraftarın sağlığına kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst ve alt çene kemiğinde ciddi kırıkları vardı. 7 dişi kırılmıştı. Bunun dışında yumuşak doku travması dediğimiz bir hasarlanma, aynı zamanda kimyasal maddeye bağlı olarak akciğerinde yanıklar, yine akciğer zarında yırtıklar vardı. Yoğun bakımda tuttuk, nefes borusu ve soluk borusu kontrol altına alındı. Plastik cerrahi bölümünde özellikle üst ve alt çene kemikleriyle ilgili müdahale edildi. Sol eli ve gövdesiyle ilgili müdahaleler oldu. İki büyük ameliyat geçirdi kendisi. Yanıklarına yönelik tedavi devam etmekte. Alt çene kemiğinden ciddi bir ameliyat geçirmiş oldu. Yüzüne, titanyum kemik dediğimiz yapay bir kemik de yerleştirildi."

Çakır'ın tedavisinin bir süre daha devam edeceğini, olayların ders niteliğinde olduğunu belirten Çavdar, "Federasyonumuz, Göztepe, Altay kulüpleri başkanları, taraftarlar ve İzmirlilerde bir kenetlenme oldu. Ben şöyle özetliyorum olayı; bir kötü talihsiz olayın pozitif yansıması oldu. Mehmet, artık spordaki centilmenliğin simgesi ve sembolü haline geldi." dedi.

OLAY

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım 2022'de Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakada Göztepe taraftarlarından Mehmet Çakır, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle yaralanmıştı.

Ambulansların sahaya girmesiyle oyun 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamış ve karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada Altay taraftarlarının bulunduğu tribünden fişeği attığı belirlenen F.E. ile kaleci Özenç'i yaraladığı tespit edilen M.N.A'nın da aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı.