Fenerbahçe hata yapmadı

FENERBAHÇE Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. 10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11'de Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. 14'te Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Wright'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43'te Ferdi'nin ortasında topa iyi yükselen Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı.

BATSHUAYİ YİNE SAHNEYE ÇIKTI

55'TE Szalai'nin ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Joshua King kafayı vururken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu altıpas içerisinde önünde bulan Batshuayi'nin kafayla boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1. 60'ta King'in yaptığı ortaya Batshuayi kafayı vururken top Güray'ın eline çarptı. VAR kontrolü sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 62'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi topu ve kaleci Alperen'i farklı köşelere gönderdi: 1-2. 74'te Haji Wirght'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 90+9'da Fernando çok sert vurdu, fileleri sarstı ancak hücum başlarkenki pozisyon nedeniyle ofsayt kararı çıktı ve gol iptal edildi.

'FUTBOLU KİRLETEN İSİMLER SİLİNSİN'

TFF'NİN Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray karşılaşmalarındaki tartışmalı hakem kararlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından Fenerbahçe bir bildiri yayımladı. Hakem hatalarıyla ilgili alınan kararları memnuniyetle karşılayan ve Var kayıtlarını için TFF'ye teşekkür eden sarı-lacivertli kulüp, VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz." denildi.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

ÇELİSKİ VE ÇELİSKİ

İkili orta saha seçimi (Crespo, Arao) başka maçlarda da yaptı Jesus. Ümraniye ve Konya maçlarını da böyle oynadı. Seçtiği iki bağlantı oyuncusu dünkü Rossi ve Lincoln gibi orta saha özellikleri olmayanlardı. Problemler yaşadı ve puan kaybetti. Son Trabzonspor maçında da rakipten bir orta saha eksik oynadı.

Rakibin baskısını kıramadı, oyun kuramadı, etkili olamadı. Antalya'da yine aynı mantığı kullanması enteresan. Ya çok kibirli, rakibi küçümsüyor ya da Süper Lig'in bu mücadelesi yapısını hala anlayamamış.

Zor deplasman. Nuri Şahin'in takımı her zaman bir planla sahaya çıkıyor.

IKİ TAKIMIN GOLÜ GÜME GİTTİ

Yeniyor-sıklıkla yeniliyor ama bu böyle.

Fenerbahçe'yi kilitlemekte çok da başarılı oldular, üstelik altın tepsi ile önünde iki orta sahalı bir takım vardı. Hatta Arao'nun stoperlerin önünde kaldığını varsayarsak, sadece Crespo'ya kalmış koca bir alanı ele geçirmek zor olmadı. Direkten dönen 3. topun peşinden beraberliği yakaladı F.Bahçe. Bir hata aradılar, buldular. İlk golün pası Szalai'den geldi örneğin. Sağ kanattan yaptı ortayı. "Ne işin var orada" diyeceğiniz bir pozisyonda. Normalin dışına çıkmak veya rakip takımın analizini "macera" üstünden yapmak enteresan.

HERKES İSYAN EDİYOR

Bir defa olsa "tamam" dersiniz ama bazı karşılaşmaların "oyun" değil "savaş" olduğunu anlatmak lazım her fırsatta Portekiz futbolunu övenlere. Bu arada Fenerbahçe'nin buz gibi golünü iptal etti hakem Kadir Sağlam. Müsabaka bitecekti o dakikada (61). Sonrasında anlamsız bir ofsayt ile Antalyaspor'un da beraberlik golü "güme" gitti. MHK'nin "hakemcikleri" ile herkes mutsuz, herkes isyanda...