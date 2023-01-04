Kırkpınar’da Şimşek şoku

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Cengizhan Şimşek kararıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü telefonla aranarak kendilerine bilgi verildiği aktarıldı.

Doping yaptığı tespit edilen Şimşek'in 89 Mart 2022'den itibaren elde ettiği tüm başarılar elinden alındı. 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilirken, İsmail Balaban 2., Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici'nin ise 3. olmasına karar verildi. Ayrıca sporcunun Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerde iptal edildi.

'CAS'A KADAR BASVURACAGIM'

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, doping nedeniyle iptal edilen ödül ve dereceleri hakkında açıklamada bulundu. Şimşek "2016 yılında WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) havuzuna dahil edildim. Neden ve niçin havuza alındım bilmiyorum. Pandemi döneminde hasta olduğum 1 ay dışında yine de numune verdim. Ben alnımın akı ile Edirne er meydanında savaştım. 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim. Her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Spor Mahkemesi'ne (CAS) kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

ESEKLE HAZIRLANMISTI

CENGİZHAN Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şikşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.