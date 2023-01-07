Bodrum’da Aminu tamam

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya zirve hesapları yaparak hazırlanan ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bodrumspor'da Umar Aminu ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kadrosunu Dever Orgill ile güçlendiren, Bahadır, Harun, Jahovic, Drazic gibi isimlerle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, hücum hattını Nijeryalı golcü ile güçlendirdi. Bu sezonun ilk yarısını boşta geçiren 27 yaşındaki forvet, Türkiye'ye yabancı değil. 2013- 2014 sezonunda Samsunspor'a transfer olan Aminu, Karadeniz ekibinde iki sezon forma giydi.

Ardından 2014 ile 2018 yılları arasında o zamanki adıyla Başkent temsilcisi Osmanlıspor FK formasını terletti. Muğla ekibinin anlaşmaya vardığı tecrübeli forvet, en son Çaykur Rizespor formasını giyerken, Karadeniz temsilcisinde 2018-2022 yılları arasında görev yaptı. Bu süreçte lacivert-yeşillilerde 79 karşılaşmaya çıkan Aminu, rakip ağları 9 kez sarsarken, 5 golün de pasını verdi. İlk yarıyı 32 puanla lider Eyüpspor'un 6 puan gerisinde 32 puanda tamamlayan Bodrumspor, ikinci yarıda da başarılı grafiğini sürdürebilmek için alternatif sayısını artırmayı hedefliyor. Muğla temsilcisinin hücum dışında diğer bölgeler için de arayışta olduğu gelen haberler arasında.

BERKE ÖZBAY