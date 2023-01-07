Ege ateş hattından çıkamadı

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 56 haftada Ege ekipleri, gösterdikleri performansla ateş hattından çıkmakta zorlandı. Ege takımları, bu süreçte sadece 2021-2022 sezonunun 6. haftasında düşme potasında yer almazken diğer 55 haftada ise bölgeden bir takımı muhakkak son 4'te gördük. 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor aldığı olumsuz sonuçlarla nerdeyse tüm sezonu ateş hattında geçirirken, Menemenspor ise son 6 haftadaki performansıyla 2. Lig'e düşmenin acısını yaşadılar. Altınordu da geçen yıl sergilediği kötü grafiğin ardından ligin son bölümünde aldığı seri galibiyetlerle düşme hattından son anda 1 puan farkla kurtulmayı başarmış ve lige tutunmuştu.

MANİSA'DAN BAŞARILI GRAFİK

Bir diğer Ege ekibi Denizlispor, ligin büyük bir bölümünü alt sıralarda geçirmiş, sonrasında teknik direktör Mesut Bakkal'ın dümene geçmesiyle 11. sıraya kadar yükselmişti. Manisa FK ise ilk olarak geçen sezonun 10. haftasında düşme potasına girmiş, ancak uzun süre kalmadan üst sıralara tırmanmıştı. Tam 56 haftanın 55'unda ateş hattında bulunan Ege temsilcileri içinde en başarılı grafik sergileyen ekip ise Manisa FK oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon düşme potasında sadece 5 hafta yer alırken, ligin sonunda kendisine 10. sırada yer bulmuştu. Bu sezon aldığı sonuçlarla gözünü Play-Off'a diken Manisa temsilcisinin, ateş hattıyla arasında 13 puanlık fark bulunuyor

2 EGELİ YİNE POTADA YER ALIYOR

İzmir temsilcisi Altınordu ile Denizli ekibi Denizlispor, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun geride kalan kısmında da ateş hattını kimseye bırakmadı. Sergilenen kötü performanslarla puan toplamakta zorlanan iki Ege takımı, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da düşme potasından çıkarak hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Kırmızı-lacivertliler ligin ilk yarısını topladığı 13 puanla 18. sırada tamamlarken, Horoz ise 15 puanla 17. sırada yer aldı. Bu sezon Bodrumspor ise devreyi Play Off hattında tamamlayıp diğer Ege ekiplerine göre fark yarattı.

BERKE ÖZBAY