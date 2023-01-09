Altınordu’dan Ali çalımı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak için ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altınordu, transferde müthiş bir çalım attı. Kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde 2. Lig takımlarından İskenderunspor'la ön protokol imzalayan forvet Ali Özgün'ü son anda ikna ederek kadrosuna dahil etti. Sezonun ilk yarısında 2. Lig'de Menemen FK formasıyla 7 kez rakip fileleri sarsan 33 yaşındaki gurbetçi santrfor, sarı-lacivertli kulüpte 1 Aralık'ta kadro dışı kalmıştı. Deneyimli golcünün önümüzdeki günlerde İzmir temsilcisi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ali Özgün, Almanya'da SV Waldhof Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Bürstadt, Wormatia Worms kulüplerinde, Türkiye'de ise Gümüşhane, Osmanlıspor ve Sakarya'da da forma giydi. Deneyimli forvet 2. Lig'de Menemen ve Sakarya ile şampiyonluk yaşadı.

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