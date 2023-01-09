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Haberler Spor Altınordu’dan Ali çalımı

Altınordu’dan Ali çalımı

İzmir ekibi Menemen FK’dan ayrılan ve İskenderun’la anlaşmaktan son anda vazgeçen golcüyü kadrosuna kattı.

9.1.2023

Altınordu’dan Ali çalımı
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak için ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altınordu, transferde müthiş bir çalım attı. Kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde 2. Lig takımlarından İskenderunspor'la ön protokol imzalayan forvet Ali Özgün'ü son anda ikna ederek kadrosuna dahil etti. Sezonun ilk yarısında 2. Lig'de Menemen FK formasıyla 7 kez rakip fileleri sarsan 33 yaşındaki gurbetçi santrfor, sarı-lacivertli kulüpte 1 Aralık'ta kadro dışı kalmıştı. Deneyimli golcünün önümüzdeki günlerde İzmir temsilcisi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ali Özgün, Almanya'da SV Waldhof Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Bürstadt, Wormatia Worms kulüplerinde, Türkiye'de ise Gümüşhane, Osmanlıspor ve Sakarya'da da forma giydi. Deneyimli forvet 2. Lig'de Menemen ve Sakarya ile şampiyonluk yaşadı.
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