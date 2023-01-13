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Haberler Spor Mehmet Çakır taburcu edildi

Mehmet Çakır taburcu edildi

13.1.2023

Mehmet Çakır taburcu edildi
OLAYLI Göztepe-Altay maçında konuk ekip taraftarlarının bulunduğu bölümden atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü 46 gün boyunca 2 kez ameliyat edilen 45 yaşındaki Çakır, hastane çıkışı zor bir süreç geçirdiğini söyledi. Çakır, "Çok şükür toparladım. Vücudumda ve elimde yanıklar var. Zor zamanlar geçirdim ama sağ olsun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, başhekimimiz, doktorlarımızın ilgi alakası her zaman had safhadaydı. Onlar sayesinde toparladım" dedi. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de Göztepe taraftarı Çakır'a isminin yazılı olduğu 35 numaralı Göztepe forması hediye etti.
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