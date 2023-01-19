Adem Büyük Çorum yolcusu

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off savaşı veren Manisa Futbol Kulübü'nde şok bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Manisa temsilcisinin kaptanı Adem Büyük'ün takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeterli katkıyı verememişti. Adem'in 2. Lig temsilcisi Çorum FK ile görüştüğü öğrenildi. 2019 ve 2020 yılları arasında Galatasaray forması ile yıldızlaşan ardından 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'da 37 maçta 17 gole imza atarak Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu olan Adem Büyük, Çorum FK'ya artık çok yakın. Başkan Oğuzhan Yalçın yıldız futbolcuyu takımda görmek isterken, hem Manisa FK kulübü ile hem de Adem Büyük ile görüşmeler devam ediyor.

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