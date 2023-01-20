Manisa FK’ya dev piyango

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün bu sezon forma verip parlattığı genç oyuncuları Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sezon başında altyapıdan profesyonel yapılıp parlayan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ayberk Karapo, performansıyla Portekiz ekibi Porto, İngiliz devi Manchester City ve Alman kulüpleri Borussia Dordmund ve Leipzig'in ilgisini çekmişti. Bu çerçevede Manchester City'nin scout ekipleri, Tuzlaspor maçında Ayberk'i izlemeye geldi. Ayberk'i beğenen İngiliz ekibinin kurmaylarının ilgisini bir başka genç oyuncu Muhammet Taha Şahin de çekti. 23 yaşındaki sağ bek için iyi notlar tutan İngiliz devinin scout ekiplerinin, oyuncuyu listelerine aldığı ve bir kez daha izlemek için gelecekleri öğrenildi.

AKSARAY'DAN GELDİ

3. Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'da keşfedilen ve geçen sezon transfer edilen defans oyuncusu Muhammet Taha, 1. Lig'deki ilk sezonunda 2'si kupada, 20'si ligde toplam 22 maçta 1682 dakika şans buldu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Genç sağ bek, bu sezon kupada 2, ligde 18 toplam 20 maçta 1627 dakika görev yaptı.

ADEM'İN BEDELİ BELLİ

MANİSA FK Başkan Vekili Engin Anlı, Çorum FK'nın takımın golcüsü Adem Büyük'e teklif yaptığını doğruladı. 'Hiç bir futbolcu vazgeçilmez değildir' diyen Anlı, "Adem'le görüşmüşler. Sonra bize geldiler. Bonservis ücretini ilettik. Bir kulüp Adem Büyük'ü transfer etmek istiyorsa bunun bedeli olacaktır. Cevap bekliyoruz" dedi.

Öte yandan sezonu kapatan Nizamettin Çalışkan'ın yerine orta saha için Süper Lig'den 3 oyuncuyla görüştüklerini belirten Anlı, "Takip ettiğimiz isimler var. Boşa çıkmalarını bekliyoruz. Orta sahaya 8 numara oynayabilen bir yerli oyuncu arıyoruz. Süper Lig'den izlediğimiz oyuncular var" diye konuştu

ÜMİT YÖNEY