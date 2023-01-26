LeBron’un rekoru yetmedi

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'in, Los Angeles Clippers'a 133- 115 yenildiği maçta 46 sayı atan LeBron James, NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu. Lakers'ta LeBron James, 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen takımına galibiyet getiremedi. NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 210 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 178 sayı kaldı. Kariyerini 1989'da tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncusu konumunda bulunuyor. Los Angeles Clippers'ta Paul George 27 sayı, Kawhi Leonard ise 25 sayıyla takımlarının üst üste üçüncü galibiyetine katkıda bulundu.