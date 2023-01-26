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Haberler Spor Nikola Jokic damga vurdu

Nikola Jokic damga vurdu

26.1.2023

Nikola Jokic damga vurdu

NBA'DE Denver Nuggets, Nikola Jokic'in performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 99-98 mağlup etti. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Nuggets, konuk olduğu Pelicans'ı 1 sayı farkla geçtiği maçta All-Star Jokic, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple- double" yaptı. Denver Nuggets'ta Jamal Murray de galibiyete 25 sayı ile katkı verdi. New York Knicks'in konuk ettiği C.Cavaliers'ı 105-103 yendi. Knicks'te Julius Randle, 36 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Cleveland Cavaliers formasıyla 2 dakika 49 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, sayı katkısı veremedi.

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