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Haberler Spor Madrid’de şok görüntü

Madrid’de şok görüntü

28.1.2023

Madrid’de şok görüntü

İspanya Kral Kupası'nda R.Madrid ile A.Madrid arasında önceki gün oynanan ve 3-1 Real'in üstünlüğü ile sona eren çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu. R.Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder." yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprüden sarkıtıldı. Bu arada V.Junior maçta Real'in son golüne imza attı.

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