Taktik savaşı

SÜPER Lig'de yarın lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'daki maç öncesi iki takımın teknik heyetleri son taktiklerini belirledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki 9 ismi belirlerken, 2 isim üzerinde düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda sol beke Dubois'in geçmesi bekleniyor. Buruk, ileride Rashica yerine kimi oynatacağına ise henüz karar veremedi. Buruk'un Barış Alper ve Yunus Akgün arasında seçimini yapması bekleniyor.

ÖNCE DURDUR SONRA VUR

TARAFTARININ desteğini de arkasına alacak olan Galatasaray'ın hedefi maçın başlamasıyla birlikte golü bulup rahatlamak olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımını zorlu maça hazırlıyor. Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen bordo-mavililerde Avcı, özellikle savunma oyuncularını bol bol uyardığı öğrenildi. Savunmada Galatasaray'ın etkili silahlarını durdurmak isteyen Avcı, Trezeguet ve Bakasetas ile de Aslan'ı avlamayı planlıyor.

MAÇ SAATİNDE KAR KORKUSU

SÜPER Lig'de haftanın maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak. Nef Stadyumu'ndaki mücadele zirve yarışını doğrudan ilgilendirirken, iki takımın birbiriyle mücadelesi kadar, hava şartları da büyük zorluk yaşatacak. Meteorolojiden verilen bilgiye göre maçın oynanacağı saatlerde, stat çevresinde hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesi ve yoğun bir kar yağışı bekleniyor. 23 Ocak 2022'teki o mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, Bakasetas ve Visca'nın golleriyle 2-1 kazanmayı başarmıştı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı stat yetkilileri zemin için çeşitli tedbirler aldı.