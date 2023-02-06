Altekma kayıp

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 18. hafta mücadelesinde Altekma, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'ye 3-0 mağlup oldu. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada rakibi önünde varlık gösteremeyen İzmir ekibi ilk seti 25-16 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette oyuna biraz daha ağırlığını koyan Altekma, bu bölümü de 25-20 yenik kapattı. Son bölümde Bursa ekibiyle başa baş bir oyun sergileyen lacivert-beyazlılar seti 25-23, maçı da 3-0 kaybederek büyük yara aldı. Ligde 3 galibiyetle düşme potasından kurtulamayan Altekma, üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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