Hatay Kadın Voleybol Takımı enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim." açıklaması yaptı.