Aydın Beşiktaşlılar Derneği umut oldu

AYDIN'DA birçok alanda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla takdir toplayan Aydın Beşiktaşlılar Derneği, depremzedeleri unutmadı. Depremden etkilenen Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ildeki vatandaşlar için Aydın Beşiktaşlılar Derneği yardım kampanyası başlattı. Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit ve yönetim kurulu öncülüğünde başlayan kampanya kısa sürede adeta çığ gibi büyüdü.

Dernek üyeleri, gönüllü çalışanlar ve vatandaşların destek olduğu kampanya kapsamında 2 bin adet kıyafet, 100 adet battaniye, ayakkabı ve hijyen malzemeleri temin edildi. Dernek binasında üyeler tarafından el birliğiyle paketlenip kolilenen tüm ürünler, depremzedelere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Cerit, "Depremzedelere destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR