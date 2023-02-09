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Haberler Spor Kahramanmaraş İstiklalspor'un oyuncusu Saruhan Bolat'tan acı haber!

Kahramanmaraş İstiklalspor'un oyuncusu Saruhan Bolat'tan acı haber!

Yüz yılın en büyük depremlerinden biri olan ve 10 ili de yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli felakette, Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

09.02.2023, 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 17:19

Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncusu Saruhan Bolat’tan acı haber!

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncusu Saruhan Bolat’tan acı haber!

BİTEXEN GİRESUNSPOR: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

"Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncusu Saruhan Bolat’tan acı haber!

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..."

Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncusu Saruhan Bolat’tan acı haber!

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Bölgesel Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncusu Saruhan Bolat’tan acı haber!

Saruhan Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz."

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