Yeni yol haritası

Türkiye'yi can evinden vuran deprem faciasıyla birlikte durdurulan Spor Toto Süper Lig, 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlatılmak üzere ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu kararın yanı sıra depremin çok ağır bir şekilde vurduğu Hatayspor'un ligden çekildiğini ve Gaziantep'in de isterse çekilebileceğini söyledi. Süper Lig'den çekilme kararları sonrası iki takım teknik olarak çıkmadıkları her maçta 3-0 hükmen yenik sayılacak. Buna karşın TFF yönetimi, bu iki takımı ligden düşürmeyecek. Önümüzdeki sezon düşürmeyeyine Süper Lig'de yer alacaklar. Bu noktada lige devam edecek takımların bu iki takımla olan maçları için nasıl bir yol izlenecek?



ÜÇ SEÇENEK MASADA

TFF, Hatay ve Gaziantep'in çekilmesiyle oluşacak durumda üç ayrı seçeneğe sahip. Söz konusu seçeneklerden ilki Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm maçlarının yok sayılması. İkinci seçenek Hataysmaçlarının sayılmapor ve Gaziantep FK'nın ikinci devre maçlarının yok sayılması. Üçüncü seçenek ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligde kalan maçlarının yok sayılması. TFF'nin hangi seçeneği açıklayacağı merak konusu oldu. Öncelikle çekilme sonseçeneği rası her türlü tasarruf TFF yönetim kurulunun elinde.



BENZER BİR ÖRNEK VAR

Bugünkü duruma benzer bir örnek 1988/89 sezonunda yaşandı. 20 Ocak 1989'da Samsunspor, Malatyaspor deplasmanına giderken ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazada birçok isim vefat ederken ve yaralanırken dönemin TFF yönetimi Samsunspor'u onur şampiyonu ilan edip, ligden çekilmesini onayladı. Samsunspor bir sonraki sezon yine Süper Lig'de devam etti. Diğer yandan söz konusu sezonda Samsunspor'un kalan 18 maçında tüm takımların hanesine 3-0'lık galibiyetler yazıldı.



KÜME DÜŞME SAYILARI DEĞİŞECEK

İki takımın ligden çekilmesi halinde TFF yönetimi küme düşme konusunda da ayrı bir karar almak zorunda kalacak. Mevcut durumda bu sezon ligden 4 takım düşecekti. Böylece sezon sonunda alt ligden gelecek üç takımla birlikte gelecek sezon 18 takımla yola devam edilecekti. Pandemi nedeniyle küme düşme bir sezon kaldırıldığı için ligin 18 takımlı dengesi bozulmuştu. Ancak bu sefer de deprem vurdu. İki takımın çekilmesinden sonra ligden düşecek takım sayısının üçe indirilmesi bekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu 21 takımlı olacak; yani 2020-21 sezonundaki gibi olacak.

2025-26'DA TEKRAR 18 TAKIM OLABİLİR

BU yol seçilirse ligin yeniden 18 takıma dönmesi için iki sezon daha geçmesi gerekecek. Buna göre Süper Lig ancak 2025-26 sezonunda tekrar 18 takıma dönecek. Elbet TFF yönetimi bu arada farklı bir karar alıp Süper Lig'i 20 takımla sürdürme kararı da alabilir.



MALATYA DA LİGDEN ÇEKİLDİ

Hatayspor'dan sonra ligden çekilen ikinci takım da belli oldu. Yeni Malatyaspor kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının ardından ligden çekilme kararı aldı. Başkan Ahmet Yaman "Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var" diyerek ligden çekildiklerini duyurdu. Yaman, " Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz" dedi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da "Burada futbol konuşmak mümkün değil. Ligin bundan sonrasında olamayacağımızı TFF'ye ifade ettik" ifadelerini kullandı.



BAŞVURU BEKLENİYOR

Yine 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un da ligden çekilmek için resmi başvurusunun beklendiği açıklandı. Öte yandan depremden etkilenen 2. Lig ve 3. Lig takımlarının da nasıl bir karar alacağının netleşmesi bekleniyor.



GAZİANTEP'İN KARARI BEKLENİYOR

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararlarını kısa bir süre içerisinde vereceklerini söyledi. Gaziantep FK'nın geçici başkanı Memik Yılmaz, "Allah'tan futbol takımımıza Antalyaspor maçı sonrasında izin vermiştik. Çoğu burada değildi zaten. Henüz ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararımızı veremedik. Birkaç gün içerisinde durum değerlendirmesi yapmaya çalışıp kararımızı açıklayacağız. Kulüpler Birliği toplantısına uzaktan katılarak kendilerinden süre istedik. Onlar da bu durumumuzu anlayışla karşıladılar. Toplantı sırasında Gaziantep'te 2 kez sarsıntı oldu. Sallantılar nedeniyle 2 kez internet kesildiği için çok sağlıklı bir görüşme yapamadık. Kararımızı birkaç gün içerisinde netleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.