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Haberler Spor Merkezefendi’de Mayes imzayı attı

Merkezefendi’de Mayes imzayı attı

12.2.2023

Merkezefendi’de Mayes imzayı attı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Play-Off'a kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, THY Euroleague ekibi Baskonia'ya imza atan Max Heidegger'in yerine Xavier Rathan-Mayes'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.93 metre boyundaki Kanadalı oyun kurucu, bu sezon daha önce Avustralya'nın Melbourne United takımında forma giydi. Kariyerinde 2017-2018 sezonunda NBA'de Memphis Grizzlies formasıyla kısa süreli kontratla 5 maça çıkan Mayes, Avrupa'da AEK (Yunanistan), Bnei Herzliya (İsrail), CSU Sibiu (Romanya) gibi ekiplerde oynadı.

■ SEBAHATTİN ALP

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