Tüm dünya yanımızda

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, tüm dünya depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketini yaralarını sarmak isteyen ünlü futbolcu, kulüp ve Avrupa'nın önde gelen ligleri yardım kampanyalarıyla acımızı paylaşıyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti ve Fenerbahçeli eski futbolcu Roberto Carlos İspanya'da depremzedelere yardım amacıyla bir gösteri maçı düzenlemek için harekete geçti.

YARDIMLAR TOPLANDI

Karşılaşmada Real Madrid'in dışında Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe gibi takımlardan da oyuncuların yer alması planlanıyor. Almanya Bundesliga'da Werder Bremen'in Borussia Dortmund'u ağırladığı maç öncesi depremzedeler için yardımlar toplandı. Yine Almanya'da Hertha Berlin'in Mönchengladbach ile oynadığı maç öncesinde futbolcular Türk bayrağı ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Yine İtalya Serie A'da Napoli'nin Cremonese'yi ağırladığı maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Benzer görüntüler Fransa'da da yaşandı. Ligue 1'de Nantes- Lorinet maçı öncesi tüm stat, depremzedeler için saygı duruşu yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun bu hafta oynanan maçlar için aldığı 1 dakikalık saygı duruşu kararı Sporting-Porto, Maritimo- Braga ve Arouca-Santa Clara maçlarında uygulandı. Brezilya'da Brezilya ve Uruguay arasında oynanan Güney Amerika U-20 Şampiyonası'nda da saygı duruşu yapıldı. Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı Super Bowl maçı öncesi statta depremzedelere destek için anons yapıldı.

VEDAT MURİÇ'TEN 15 BİN EURO

ÜLKEMİZDE Gençlerbirliği, Giresunspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rize formalarını giyen ve şu anda kariyerine La Liga ekibi Mallorca'da devam eden Vedat Muriç de Türkiye'ye bağış yapan isimlerden biri oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden sarsan deprem sonrası Muriç "Yaşadığımız acı tarifsiz. Dualarım, kalbim, depremden etkilenen herkesle. Herkese çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Türkiye Madrid Büyükelçiliği'nin ülkemize yardım toplamak için paylaştığı banka bilgilerini de takipçilerine ileten 28 yaşındaki golcü futbolcu deprem bölgesinde zarar gören aileler için 15 bin Euro (300 bin TL) bağış yaptı. Ayrıca oyuncunun Türkiye'den birçok arkadaşını arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

UDİNESE DE ELİNİ UZATTI

İTALYA Serie A ekiplerinden Udinese, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için bir kampanya başlattı. Tolgay Arslan'ın formasını giydiği İtalyan ekibi, Sassuolo ile oynanan maçta giyilen formaları satışa çıkardı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi kapsayan depremin yol açtığı büyük trajedinin ardından Udinese, yardım etmek için yeni bir kampanya başlatıyor. Kulüp açıklamasında, 12 Şubat'ta başlayan açık artırma, 18 Şubat'ta sona erecek. Elde edilecek gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sassuolo ile oynanan maçta giyilen formaların yanı sıra kadrodaki tüm oyuncuların imzaladığı bir forma da açık artırmada satışa çıkacak. Udinese, tüm taraftarlardan geniş bir katılım bekliyor. Evini, ailesini ve arkadaşlarını kaybeden insanların yardıma ihtiyacı var. Onlara sırtımızı dönmeyelim" ifadeleri yer aldı.

PREKAZİ FORMASINI SATIP, BAĞIŞ YAPTI

GALATASARAY'IN eski yıldızlarından Cevad Prekazi, kendisine ait sarı-kırmızılı formayı 210 bin liraya satarak gelirini bağışladı. Prekazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkardığı imzalı formasını en yüksek teklif olan 210 bin lira karşılığında sattı. Eski futbolcu, bağış dekontunu da paylaşarak yardımın gönderildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cevad Prekazi, bağış dekontunu da paylaşarak, "Birçok insana yardımcı olmasını umuyorum. Lütfen destek olmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.G.Saray Kulübünün eski yüzücülerinden Berke Turgan da 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 madalyayı açık artırmayla satılması amacıyla hediye etti.