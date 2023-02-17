Nazilli’den örnek proje

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremler sonrasında depremzedelere kucak açan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, felaketten etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara sporla psikolojik destek sağlanacak proje çerçevesinde depremzede çocuklar Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) işbirliğinde Nazilli Belediyesporlu futbolcular ile buluştu.

ANTRENMANI İZLEDİLER

Nazilli Belediye ve kulüp fahri başkanı Kürşat Engin Özcan'ın misafirperverliğinde antrenman sahasında futbolcular ile bir araya gelen çocuklara futbolcular çeşitli hediyeler verirken, çocuklar doyasıya eğlendi. Projede Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, kulüp başkanı Ünal Önal ve yöneticiler de hazır bulundu.

İKİ YENİ TAKVİYE

EŞİN Group Nazilli Belediyespor transferde iki hamle birden yaptı. Altyapısından yetişen 2004 doğumlu Yakup Emre Bakkal ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, dış transferde ise sol bek mevkiinde görev alan Polat Abay ile de sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Eşin Group Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyespor'umuz 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması çerçevesinde Altınordu Futbol Kulübü'nden sezonun ilk yarısında Karşıyaka forması giyen 19 yaşındaki Konya doğumlu sol bek mevkiinde görev alan Polat Abay ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.