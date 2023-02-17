Tek yürek olan spor camiasından büyük destek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir yıkım yaşanırken, Türkiye birleşerek bu bölgelere yardım eli uzattı. İlk günden beri büyük yardımlar yapan spor camiası önceki gün yapılan ortak yayında da büyük destek verdi.

Başta Türk Futbolunun lokomotifi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları ile takım kaptanları olmak üzere birçok isim bağışta bulundu.

Bunun yanı sıra canlı yayın sırasında yaptıkları telefon görüşmeleriyle de bağış topladılar.

Futbol dünyasının dışında Türkiye'de bulunan tüm branşlardan bu dev yardım kampanyasına destek geldi.

VOLKAN'IN FORMASINA 300 BİN

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı 15 milyon lira, Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon lira, Trabzonsporlu Edin Visca 2 milyon lira, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 10 milyon lira, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışladı.

Öte yandan Ercan Saatçi'nin stüdyoya getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin liraya satıldı.

İŞTE YAPILAN BAĞIŞLAR

■ Eski Rizespor Başkanı Hasan Kartal 10 milyon lira ■ Abdurrahim Albayrak 7 milyon lira ■ TFF Üçüncü Lig ekibi Karaman FK 3 milyon lira ■ Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2 milyon ■ K. Makedonya ekibi Gostivar 1 milyon 453 bin lira ■ Sarıyer Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun 1 milyon lira ■ 1. Lig ekibi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1 milyon lira ■ TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon lira ■ Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç 1 milyon lira ■ Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Cüneyt Sapmaz 500 bin lira ■ 1. Lig ekibi Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ■ Birinci Lig ekibi Pendikspor kaptanı Erdem Özgenç 500 bin lira ■ Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Adana 1954 FK 200 bin lira