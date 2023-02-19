Beklenen mucize gerçekleşmedi

HATAYSPOR'UN Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, yapılan arama kurtarma çalışmalarında Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi. Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere ise, "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra başta Chelsea olmak üzere tüm futbol kulüplerinden başsağığı mesajı yayımlandı.

Chelsea, hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRAJEDİ YAŞANDI

HATAYSPOR İdar Menajeri Fatih İlek, Atsu hakkında flaş bir açıklama yaptı. İlek, "Christian Atsu, depremden önce ayrılmak istediğini belirtmişti. Kasımpaşa maçından sonra 23.00'te bileti vardı. Kasımpaşa maçında çok iyi oynadı. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı" dedi.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

HATAYSPOR, A Takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz'in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Hatayspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi. Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu. Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.