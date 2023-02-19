Manisa FK bombaladı

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, transferde gaza iyice bastı. Deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde daha önce bu sezonluk ligden çekilen Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban'a imza attıran, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Kaan Kanak ile de anlaşan siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan genç sol bek Umut Erdem, Bursa Yıldırımspor'dan kaleci Orhan Kurşun'la da sözleşme imzaladı.

TAKVİYELER SÜRÜYOR

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın verdiği rapor doğrultusunda transferde hareketli saatler geçiren siyah-beyazlıların, üç isimle daha söz kestiği öğrenildi. Her bölgede alternatifli bir kadro kurmak isteyen Manisa FK'nın, Adanaspor'dan Lamin Jallow, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Erhun Öztümer ve Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştığı da ifade edildi.

BERKE ÖZBAY