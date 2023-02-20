Atsu’yu unutmadılar

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren Hatayspor'un yıldız ismi Christian Atsu, herkesin yüreğini yaktı. Özellikle Kasımpaşa maçının ardından Fransa'ya gideceği ancak maçta iyi oynaması üzerine bundan vazgeçip hayatını kaybetmesi herkeste şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcunun cenazesi defnedilmek üzere ülkesi Gana'ya gönderilirken, oynadığı eski takımlar ve arkadaşları taziye mesajları yayınladı.



DUYGUSAL PAYLAŞIM YAPTI

Formasını giydiği takımların önceki gün oynanan maçlarında ise reklam panolarında Atsu'nun fotoğrafı yansıtılırken, saygı duruşunda bulunuldu. Dünyanın her yerinde saygı ve sevgi gösterilen Atsu'nun ölüm haberi, ülkesi Gana'yı da yıktı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak Atsu'yu anmak için törenler düzenledi. Yıldız futbolcunun, son teknik direktörü Volkan Demirel'de Kasımpaşa maçında Atsu'yu havaya kaldırdığı fotoğrafını, "Bu acının tarifi yok. Asla unutulmayacaksın. Hep bizimle olacaksın kardeşim" notuyla paylaştı.

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