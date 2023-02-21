Kartal’a Sambacı

ARA dönemde transferleri üst üste patlatan Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos için devreye girdi. İngiliz ekibinin, Brezilya takımı Vasco da Gama'dan 6 Ocak'ta 12.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu çalışma izni alamadı. Futbolcunun forma giyebilmesi için 2023-24 sezonu başlamasını beklemesi gerekiyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş yönetiminin de Chelsea'ye kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Ada basınından TMW'nin haberine göre Kartal'ın Chelsea ile temasa geçtiği kaydedilirken, "Andrey sezonun kalanını transfer piyasasının hala açık olduğu Türkiye'de geçirebilir" denildi. Ayrıca Brezilyalı gazeteci Thiago Fernandes de orta

saha oyuncusunun Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdığı haberinde "Andrey için Beşiktaş'a söz verildi" ifadesini kullandı. Andrey ile ülkesinden Palmeiras'ın da ilgilendiğinin altı çizildi.

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