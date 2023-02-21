  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Savut’tan acı haber geldi

Savut’tan acı haber geldi

Göçük altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un hayatını kaybettiği öğrenildi

21.2.2023

Savut’tan acı haber geldi

KAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un vefat ettiği haberi geldi. Savut, Ganalı futbolcu Christian Atsu ile birlikte enkaz altında kalmış ve haber alınamamıştı. Ekipler önceki gün Atsu'nun cansız bedenine ulaşırken, Savut'a ise hala ulaşılamamıştı. Alınan bilgilere göre Taner Savut'un 3 gün önce enkazdan cenazesinin çıkarıldığı, ancak Adanalı bir ailenin merhum Savut'un akrabalarından biri olduğunu iddia ederek Adana'ya götürdüğü öğrenildi.

DNA TESTİ SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
YAPILAN DNA testinde Savut'un cesedinin Adanalı aileyle bir bağı olmadığı anlaşıldı. ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Savut'un resmini gören Adanalı aile, Savut'un yakınlarına ulaşarak "Buradaki ceset size ait olabilir" dedi. Yaşanan gelişmenin ardından eski Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, DNA testi vererek Adana'ya gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından çıkan sonuca göre merhum Savut'la kardeşi Ali Savut'un DNA'sı yüzde 90 eşleşti. Ailesi apar topar Savut'un cenazesini İzmir'e getirmek için Adana'ya gitti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA