Savut’tan acı haber geldi

KAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un vefat ettiği haberi geldi. Savut, Ganalı futbolcu Christian Atsu ile birlikte enkaz altında kalmış ve haber alınamamıştı. Ekipler önceki gün Atsu'nun cansız bedenine ulaşırken, Savut'a ise hala ulaşılamamıştı. Alınan bilgilere göre Taner Savut'un 3 gün önce enkazdan cenazesinin çıkarıldığı, ancak Adanalı bir ailenin merhum Savut'un akrabalarından biri olduğunu iddia ederek Adana'ya götürdüğü öğrenildi.

DNA TESTİ SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

YAPILAN DNA testinde Savut'un cesedinin Adanalı aileyle bir bağı olmadığı anlaşıldı. ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Savut'un resmini gören Adanalı aile, Savut'un yakınlarına ulaşarak "Buradaki ceset size ait olabilir" dedi. Yaşanan gelişmenin ardından eski Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, DNA testi vererek Adana'ya gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından çıkan sonuca göre merhum Savut'la kardeşi Ali Savut'un DNA'sı yüzde 90 eşleşti. Ailesi apar topar Savut'un cenazesini İzmir'e getirmek için Adana'ya gitti.