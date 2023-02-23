Aslan’dan çifte atak

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, devre arasında da boş durmuyor. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile Yunan ekibi PAOK'un ofansif orta saha oyuncusu Giannis Konstantelias için harekete geçti. Aslan, sezona Beşiktaş'ta başlayan ve daha sonra Manchester United'a transfer olan Weghorst'u takibe aldı. Galatasaray'ın, şartların oluşması durumunda sezon sonunda Hollandalı golcü için devreye girebileceği iddia edildi. Bonservisi Burnley'de olan 30 yaşındaki santrfor için Manchester United'ın sezon sonunda hamle yapması beklenmezken, yolunun yeniden Türkiye'ye düşebileceği öne sürüldü.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

CİM-BOM, PAOK'un 19 yaşındaki genç yıldızı Konstantelias için de 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Yunan ekibi bu ücreti düşük bulurken, 20 milyon Euro istediğini sarı-kırmızılı yöneticilere iletti. Oyuncu İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan'ın da radarında. PAOK'un 20 milyon Euro'luk talebinin üzerine Milan transferi rafa kaldırdı. Arsenal'in de genç yıldız adayını takip ettiği belirtildi.

G.SARAY'DAN YALANLAMA

GALATASARAY, genç futbolcusu Yusuf Demir'in transferi için eski kulübü Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağının olmadığını açıkladı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili eski kulübüne vadesi geçmiş bir alacağının olduğu ve Avusturya ekibinin bu konuyu FIFA'ya taşıyacağı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır" denildi.