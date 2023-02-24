Manisa FK rüzgarı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ara transferde imza şov yaptı. Play-Off'u hedefleyen siyah-beyazlılar, Senegalli genç oyuncu Mamadou Cissokho'yu profesyonel yapıp Kosova'nın KF Liria takımına kiralarken, 9 transferle güçlendi.
Manisa FK, Universidad de Chile'den 34 yaşındaki sol kanat Junior Fernandes, Galatasaray'dan 19 yaşında sol bek Umut Erdem ve 20 yaşında stoper Metehan Baltacı, Yeni Malatyaspor'dan 23 yaşında sağ kanat Doğukan Emeksiz, Kanada ekibi Atletico Ottawa'dan Fildişi Sahili asıllı Kanadalı 23 yaşındaki sol kanat Ballou Tabla, Hatayspor'dan 32 yaşında sol bek Kaan Kanak,
Sakaryaspor'dan 27 yaşında orta saha Serkan Odabaşoğlu, Bursa Yıldırımspor'dan 20 yaşındaki kaleci Orhan Kurşun, Adanaspor'dan 28 yaşında sol kanat Burak Çoban'la sözleşme imzaladı.
ÜMİT YÖNEY